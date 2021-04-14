BIST 1.378
DOLAR 8,10
EURO 9,70
ALTIN 455,04
MEDYA

Kağıt Ev 1. bölüm fragmanı

Kağıt Ev dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Kağıt Ev'in bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak? Kağıt Ev 19 Nisan 2021 Pazartesi akşamı Star'da...

Fırtına ailesinin 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı 'Suçlu Peşinde' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken bu ihaneti fark etmez bile. 

Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür. 

Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı Fırtına ailesidir. İnci'yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de ailenin büyük oğlu Mert'tir. Çünkü İnci, Mert'in herkesten gizlediği sevgilisidir. 

Fırtına ailesi; vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken Cihan'a tutkuyla bağlanan Azra da zamanla öldüren bir cazibe figürüne dönüşecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kırmızı Oda 33. bölüm fragmanı
Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra ilk iftar ezanı okundu
İstanbul Başakşehir'de emniyet şeridini ihlal eden sürücü drone ile yakalandı
İstanbul'da sokak ortasında ardı ardına bıçakladı! Suç makinesi çıktı
Habertürk'te canlı yayında Hülya Hökenek'e dekolte sansürü! İşte o anlar
Çekmeköy'de cipe silahlı saldırı anı kamerada
THY'den ramazan ayına özel video
Cennet çorbası nasıl yapılır iftar için en güzel başlangıç!
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! Saldırı amaçlı kullanılan balon vuruldu
Osmaniye'de cumhuriyet savcısı 'sırası gelmedi' diye kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı
Yorumlar