BIST 1.394
DOLAR 8,11
EURO 9,70
ALTIN 454,43
YEREL

Bağdat Caddesinde sürücülerin zor anları: Bunalıma giren kadın araçların önünü kesti

KADIKÖY'de gündüz vakti Bağdat Caddesinde henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren genç kadın trafiği tehlikeye atarak sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kadıköy’de bulunan Bağdat Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşayan genç bir kadın cadde üzerinde yüksek sesle bağırdıktan sonra kıyafetlerini yola savurarak, trafiği tehlikeye attı.

Geç kadını sakinleştirmeye çalışan babası trafikte yol ortasında yoğun bir çaba sergiledi. Babası ne yapsa da sakinleşmeyen genç kadın lüks caddede araçların kaputlarına vurarak, caddeyi birbirine kattı.

Bazı sürücülerden kolonya isteyen kadına, sürücüler tepki gösterdi. Lüks caddede ilerleyen genç kadın yürüyerek gözden kayboldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sivas'ta hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı
Osmaniye'de gündüz vakti pes dedirten olay: Beni çok zor durumda bıraktı
Kağıt Ev 1. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 33. bölüm fragmanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklaması
İstanbul Başakşehir'de emniyet şeridini ihlal eden sürücü drone ile yakalandı
İstanbul'da sokak ortasında ardı ardına bıçakladı! Suç makinesi çıktı
İzmir'de inanılmaz olay! Kadın taksiyi kaçırdı sonra da 'canım öyle yapmak istedi' dedi
Habertürk'te canlı yayında Hülya Hökenek'e dekolte sansürü! İşte o anlar
Çekmeköy'de cipe silahlı saldırı anı kamerada
Yorumlar