İbrahim Kalın bağlamasıyla bir kez daha stüdyoya girdi, sözü ve bestesi kendisine ait 'Hiç Oldum' türküsünü hem çaldı hem söyledi. Erkan Oğur, düzenlemesini yaptığı türkünün klibinde de yer alınca kendi mahallesi tarafından sosyal medyada linç edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, yoğun mesaisine müzik molası verdi. Sözleri ve bestesi kendisine ait olan, ''Hiç oldum'' isimli türküsüne klip çekti.

Eserin düzenlemesini, ünlü sanatçı Erkan Oğur yaptı. Oğur, aynı zamanda, kopuz ve gitarıyla da Kalın'a eşlik etti. Kalın'ın, divan bağlama çaldığı türkünün klibinin taamı, Kalın'ın sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın daha önce de Aşık Veysel anısına "Çırpınıp içine döndüğüm deniz" ve Çanakkale Şehitleri anısına da "İnce Osman Ağıdı"nı seslendirmişti.

Erkan Oğur'u kendi mahallesi linç ediliyor

Kalın’ın divan bağlama çaldığı eserde, Erkan Oğur perdesiz gitarıyla destek verdi. Ancak bu işbirliği Twitter’da iktidar muhaliflerince hiç hoş karşılanmadı. İktidara yakın isimlerse Oğur’a destek verdi.

Oğur’a çok sert eleştiriler geldi; kimisi şarkının isminden yola çıkarak, “Erkan Oğur şarkının adı manidar ama hiç oldun bence” dedi, kimisi ‘Bülbülüm altın kafeste’ şarkısından yola çıkarak “Saray’ın altın kafesinde bülbül olmayı tercih etmiş” diye sataştı.