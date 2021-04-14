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POLİTİKA

Erdoğan paylaştı: BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gençlere #Maşallah' etiketiyle Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı." diye yazdı.

Erdoğan, "Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." bilgisini paylaştı.

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