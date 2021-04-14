Canan Kaftancıoğlu koronadan hayatını kaybeden yardımcısı Kemal Gülhan'ın cenazesinde en ön safta namaza durmuştu o anlarla ilgili Hadi Özışık'tan eleştiri geldi!

Canan Kaftancıoğlu'nun "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin." sözünü hatırlıyorsunuz değil mi? Bu mesajla Allah'a inanmadığını açıkça belirtmişti. Canan hanım madem Allah'a inanmıyorsunuz neden ellerinizi açıyorsunuz? İkincisi cenazeye neden başörtüsüz gidip saygısızlık ediyorsunuz? Ve son olarak şunu da söylemeke istiyorum ben Canan Kaftancıoğlu'nun buraya abdest alıp gittiğini düşünmüyorum. İnsanların değerleriyle dalga geçer gibi hareketlerde bulunup en büyük zararı İmamoğlu'na veriyor haberi yok hanımefendinin...