BIST 1.403
DOLAR 8,07
EURO 9,66
ALTIN 452,06
YEREL

Maltepe'de villadaki partiye baskın! 24 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası

İSTANBUL Maltepe'deki bir villada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, doğum günü partisi düzenleyen 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kovid-19 tedbirlerine yönelik sürdürülen kent genelindeki denetimlerde, Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan bir villada parti yapıldığı belirlendi.
Doğum günü partisinin düzenlendiği, 24 kişinin bulunduğu villada sosyal mesafe ile temizlik kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Ayrıca bir kişinin üzerinde de yaklaşık 1 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.
Üzerinden uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında adli işlem yapılırken villa da mühürlendi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da laf atma kavgaya dönüştü! Kaldırım taşlarıyla saldırdılar
İbrahim Kalın'dan 'Hiç oldum' türküsü! Erkan Oğur'u kendi mahallesi linç ediyor
Şafak vaktinde baskın yapıldı! Kocaeli'de kumarcılar salgın dinlemiyor
Erdoğan paylaştı: BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
Canan Kaftancıoğlu kime dua ediyor? İnanmadığı Allah'a mı?
Korkmaz Karaca’dan Saadet Partili Bülent Kaya’ya: İçine Özgür Özel kaçmış
İstanbul'da 'ne acelen var?' deyip tekme tokat saldırdı! İşte o anlar
İstanbul'da baltayla kafasına vurdu dehşeti yaşattı: Bu caniliktir
Bağdat Caddesinde sürücülerin zor anları: Bunalıma giren kadın araçların önünü kesti
Sivas'ta hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı
Yorumlar