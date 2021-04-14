İSTANBUL Maltepe'deki bir villada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, doğum günü partisi düzenleyen 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kovid-19 tedbirlerine yönelik sürdürülen kent genelindeki denetimlerde, Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan bir villada parti yapıldığı belirlendi.

Doğum günü partisinin düzenlendiği, 24 kişinin bulunduğu villada sosyal mesafe ile temizlik kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Ayrıca bir kişinin üzerinde de yaklaşık 1 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Üzerinden uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında adli işlem yapılırken villa da mühürlendi.