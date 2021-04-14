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İstanbul'da laf atma kavgaya dönüştü! Kaldırım taşlarıyla saldırdılar

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da yol ortasında karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Olay, dün 18.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında ticari anlaşmazlık bulunan iki grup, mahallenin en işlek caddesinde karşı karşıya geldi. Araçtan inip yolu kapatan grup, diğer gruba laf atınca ortalık karıştı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa süre içinde yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, bazı kişiler ise sopa ve kaldırım taşlarıyla birbirine saldırdı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, 1 kişinin de ayağı kırıldı. Kavga anları vatandaşların cep telefonu ve çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavgaya karışanların sopa ile birbirlerine vurması ve kaldırım taşlarının havada uçtuğu anlar yer aldı.

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