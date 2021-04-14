Telefona bakarken kaza yaptı kadın şoförün işine son verildi

Manisa’nın toplu taşımadaki tek kadın şoförü Fatma Güngör’ün iş akdinin sona ermesine neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hareket halindeyken cep telefonuyla ilgilenen kadın şoför önündeki araca çarparak otobüsteki yaşlı bir kişinin yaralanmasına neden oldu,

Manisa’nın toplu taşımadaki tek kadın şoförü olan ve kamuoyunda sevilen bir isim olan Fatma Güngör’ün Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından iş akdinin sona erdirilmesinin ardından birçok siyasi partinin duruma tepki göstermesinin ardından Fatma Güngör’ün iş akdinin sona ermesine sebep olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

8 Mart 2021 tarihinde saat 08.40'ta meydana gelen kazanın otobüs içi güvenlik kamerası görüntülerinde sürekli cep telefonuyla ilgilenen Fatma Güngör’ün hareket halindeyken de cep telefonuna bakması sonucu önündeki araca çarpma anı yansıdı. Kazada otobüste bulunan yaşlı bir adamın çarpmanın etkisiyle oturduğu koltuktan fırlayarak karşı koltuğun korkuluğa başına çarparak yaralanması sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MANULAŞ) tarafından Fatma Güngör’ün iş akdine son verildi.