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Engelli gence federasyon yöneticisinden darp! İlişiği kesildi

İşitme Engelliler Spor Federasyonu yöneticisi Faruk Demir'in katıldığı toplantıda engelli genci darbettiği görüntüler tepkiye neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, Faruk Demir'in Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'ndan ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu yöneticisi Faruk Demir'in bir süre önce İstanbul'da katıldığı öne sürülen toplantıda kaydedilen görüntüler tepki çekti. Toplantıda Faruk Demir, engelli bir genci darbetti.

'As Başkan' unvanı kaldırıldı
Bu sırada, salonda bazı kişilerin de engelli gence yumruk attığı görüldü. Görüntüler sonrası, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu internet sitesinden 'As Başkan' ünvanıyla yer alan Faruk Demir'in adı kaldırıldı. 

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun resmi sitesinden Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir konuyla ilgili açıklama yaptı. 

"Federasyonla ilişiği kesildi"
Görüntülerin yakın zamanda çekildiğini tahmin ettiklerini belirten Kihtir açıklamasında, "Sosyal medya ve internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinde çıkan yönetim kurulu üyemiz Faruk Demir ile ilgili çıkan haberleri çok büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile öğrenmiş bulunmaktayım. Ortaya çıkan bu haberlerin ardından ilgili kişinin federasyonumuzdan ilişiği kesilmiş olup, böyle bir olayla federasyonumuzun gündeme gelmesinden camia olarak utanç duymaktayız. Bu olayların geçtiği yerin hiçbir şekilde federasyonumuza ait bir kurum ya da kuruluş olmadığını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Federasyonumuzun hiçbir şekilde kurum olarak ilgisi olmadığı bu çirkin olayı camia olarak kınıyoruz" dedi. 

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