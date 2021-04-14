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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı! Montrö ile uzaktan yakından alakası yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dakika açıklamasında Kanal İstanbul ile Montrö'nün uzaktan yakından alakası olmadığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tartışma yaratan Kanal İstanbul projesiyle ilgili son dakika flaş açıklamalar yaptı. "Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz." diyen Erdoğan, Kanal İstanbul ile Montrö'nün uzaktan yakından alakası olmadığını söyledi. İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

- Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz.

- Kanal İstanbul Projesi ile İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak.

- Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır.

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