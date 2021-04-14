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Evde yumuşacık ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti pideyi evinizde yapmaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Her Ramazan ayında uğrunda uzun uzun kuyruklara girdiğimiz Ramazan pidesini evde de yapabilirsiniz. Salgın nedeniyle birçok kişi ekmeği evinde kendi yaparken bu kez Ramazan pidesi de yapmayı denemek istiyor. İşte Ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri…

Malzemeler;

4 su bardağı un, 2 su bardağı soğuk su, mayalandırma için 1 su bardağı un, yarım su bardağı su, 2 tatlı kaşığı toz şeker, bir paket kuru maya, bulamaç için 1 yemek kaşığı un, çeyrek çay bardağı soğuk su, çeyrek çay bardağı kaynar su, yarım yemek kaşığı pekmez, üzerine yumurta sarısı, susam, çörek otu.

Mutfak İşleri Müdürü Youtube Sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=u8nsJuWzKMY

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