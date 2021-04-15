BIST 1.409
DOLAR 8,07
EURO 9,70
ALTIN 450,37
MEDYA

Maraşlı 14. bölüm fragmanı

Maraşlı dizisi 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Maraşlı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Maraşlı 19 Nisan 2021 Pazartesi akşamı ATV'de...

Özel Kuvvetlerden ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır.

Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer. Mahur, o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. bölüm fragmanı
Ramo 40. bölüm fragmanı (Final)
Engelli gence federasyon yöneticisinden darp! İlişiği kesildi
Balıkesir'de eve kamera yerleştiren aile şok oldu! Çocuklarının hareketleri değişti
İstanbul'a gelen Tunus uçağındaki kavganın görüntüleri manşet oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı! Montrö ile uzaktan yakından alakası yok
Evde yumuşacık ramazan pidesi nasıl yapılır?
Lübnan'da halk markete akın etti izdiham yaşandı! Birbirine girdiler
Türk bilim insanı, Kovid-19'u 48 saat içinde yok edecek ilaç üzerinde çalışıyor
Telefona bakarken kaza yaptı kadın şoförün işine son verildi
Yorumlar