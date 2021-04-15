BIST 1.409
DOLAR 8,07
EURO 9,70
ALTIN 450,37
MEDYA

Kuruluş Osman 55. bölüm fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 21 Nisan 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…
Karanlığın içinde ona yol gösteren 'aşk' oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını 'aşkla' gördü.
Gücünü kılıcından değil, 'aşktan' aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını 'aşkla' verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benim Adım Melek 62. bölüm fragmanı
Maraşlı 14. bölüm fragmanı
Ramo 40. bölüm fragmanı (Final)
Samsun'da tarlada lahana toplarken dehşet! Feryatları yürek dağladı
Balıkesir'de eve kamera yerleştiren aile şok oldu! Çocuklarının hareketleri değişti
Mersin'de sabah iş yerini açan adam şok oldu! Gece saklanarak gizlice...
İstanbul'a gelen Tunus uçağındaki kavganın görüntüleri manşet oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı! Montrö ile uzaktan yakından alakası yok
Evde yumuşacık ramazan pidesi nasıl yapılır?
Lübnan'da halk markete akın etti izdiham yaşandı! Birbirine girdiler
Yorumlar