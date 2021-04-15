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MEDYA

TV100'de korkutan anlar! CHP'li Çetin Soysal canlı yayında kalp krizi geçirdi

TV100'de Hande Aydemir'in sunduğu Gün Biterken programında CHP 23. Dönem Milletvekili Çetin Soysal fenalaştı.

CHP 23. Dönem Milletvekili Çetin Soysal, Hande Aydemir'in sunduğu Gün Biterken programında canlı yayında siyasette döviz rezervleri tartışması konuşulurken birden fenalaştı. Çetin Soysal'a gerekli müdahale yapılarak hemen hastaneye kaldırıldı. Soysal'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi, tedavisi devam ediyor.

Hande Aydemir Twitter hesabından "Gün biterken programında rahatsızlanan Çetin Soysal’ı hastanede ziyaret ettik. Sağlık durumu gayet iyi. Bu geceyi doktor kontrolünde geçirecek. Acil şifalar dilerim..." açıklamasını yaptı.

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