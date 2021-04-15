BIST 1.406
DOLAR 8,10
EURO 9,71
ALTIN 456,25
YEREL

Adana'da anne kedi yavrusunu böyle korudu! 3 köpeği şoke eden hücum

ADANA'da 3 sokak köpeği, yavru kediyi köşeye sıkıştırdı. O anlarda anne kedi çıkagelince, köpekler neye uğradığını şaşırdı. Kameraya saniye saniye yansıyan görüntü, sosyal medyada ilgi gördü.

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı'na gece saatlerinde giren yavru bir kediyi, arkasından gelen 3 sokak köpeği köşeye sıkıştırdı. Çarşı esnafının 'Tekir' adını verdiği anne kedi, 7 aylık yavrusunu kurtarmak için köpeklere saldırdı.

Köpekler kaçarken, yavrusunu kurtarmayı başaran anne kedi, bir süre köpekleri kovalamayı sürdürdü. Yaşanan anlar, çarşıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Sabah iş yerlerini açtıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelerken bu anları gören iş yeri sahipleri, 'Adana'nın suyundan içen kedi modu' notuyla görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İkizler burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları gündeminiz para!
Mersin'de kadına çarpan taksiciye herkes isyan etmişti o taksici bakın kim çıktı!
Ekrem İmamoğlu açıkladı! Özel tiyatrolara destek projesi başlatıldı
Boğa burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları aşk hayatınız dikkat çekecek!
Eski Başbakan Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'daki 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı! Feci kaza anı kamerada
Esenler'de öfkeli koca eşini rehin aldı! Dehşet anı kameraya yansıdı
Bursa'da kısıtlamada 'yok artık' dedirten görüntü
Kameralar karşısında şok eden anlar! AstraZeneca aşısının durdurulduğunu açıklarken bayıldı
Antalya'da tekmeyle yumrukla birbirine girdiler! Ağlayarak ayırmaya çalıştı
Yorumlar