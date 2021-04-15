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İstanbul'daki 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı! Feci kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da babasına ait tekstil atölyesinden çıkıp, iki sokak ötedeki evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı.

Olay, önceki gün Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tekstil atölyesi işleten babasına ait iş yerinden çıkıp iki sokak ötedeki evine gitmek için caddenin karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki Elif Önal’a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Elif, sürücü ve vatandaşlar tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle geçici olarak kısmi görme kaybı yaşayan Elif Önal'ın vücudunda ise hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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