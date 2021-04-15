Koç burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları çarşamba gününe dikkat!

9-25 Nisan haftası Koç burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 9-25 Nisan haftası Koç burcu yorumu...

Haftaya başlarken Ay Yengeç burcunda demek ki duygusalsınız aynı zaman da ailevi gündemler ve aileden gelebilecek haberler dikkat çekecek. Salı sabahı, çarşamba ve perşembe öğleden sonraya kadar Ay Aslan burcunda yani aşk hayatınız ön plana çıkıyor!

Çarşamba günü Ay Satürn karşıtlığı yaşanacak buda kendinizi bastırılmış ve mutsuz hissetmenize neden olabilir dikkat edin. Perşembe öğleden sonra ve bütün hafta sonu Ay Başak burcunda buda demek oluyor ki iş konuları oldukça ön plana çıkacak.