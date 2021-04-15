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Boğa burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları aşk hayatınız dikkat çekecek!

Bu hafta Boğa burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 19-25 Nisan haftası Boğa burcu yorumu...

19-25 Nisan haftası Boğa burcunu neler bekliyor? Haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz demek ki zihniniz çok yoğun planlarınız, kararlarınız var. Salı, çarşamba ve perşembe öğleden sonraya kadar Ay Aslan burcunda yani ailevi konular ön plana çıkacaktır.

Çarşamba sabahı Ay Satürn karşıtlığı gerçekleşecek buda sizler mutsuz ve depresif yapabilir. Perşembe öğleden sonra ve hafta sonu Ay Başak burcunda buda demek oluyor ki aşk hayatınız ön plana çıkıyor!

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