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KÜLTÜR VE SANAT

Ekrem İmamoğlu açıkladı! Özel tiyatrolara destek projesi başlatıldı

Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak salgın döneminde zor zamanlar geçiren özel tiyatrolarımıza önemli bir destek projesi başlatıyoruz. İstiyoruz ki sanatçılarımız oyunlarını İBB'nin tahsis edeceği güvenli alanlarda veya dijital mecralarda sergileyebilsin” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi nedeniyle kapalı olan özel tiyatrolara destek projesi başlatıldığını duyurdu. İmamoğlu, proje kapsamında tiyatro sanatçılarının başvuru yaparak sanatçıların, İBB'nin tahsis edeceği belirli açık alanlarda veya dijital mecralarda performanslarını sergileyebileceklerini söyledi:

“Sevgili İstanbullular, Değerli tiyatro sanatçıları; İstanbul yüzyıllardır sanatın merkezi olmuş, yalnızca Türkiye'nin değil; dünyanın en önemli tiyatro festivalleri ve performansları şehrimizde hayat bulmuştur ancak; pandemi nedeniyle uzunca bir süredir tiyatrolar seyircilerle buluşamıyor ve ne yazık ki tiyatro sanatçılarımız büyük zorluklar içinde yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, olarak salgın döneminde zor zamanlar geçiren özel tiyatrolarımıza önemli bir destek projesi başlatıyoruz.”

'İstiyoruz ki bu kadim şehirde perdeler kapanmasın'

Tiyatroların salgın döneminde büyük zorluklar geçirdiğine dikkat çeken İmamoğlu, ''İstiyoruz ki, bu kadim şehirde perdeler kapanmasın. İstiyoruz ki sanatçılarımız oyunlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis edeceği güvenli alanlarda veya dijital mecralarda sergileyebilsin. Buna karşılık olarak da belediyemiz kendilerine destek olabilsin. Bu projeyle binlerce yıldır insan medeniyetinin önemli bir parçası olan tiyatroya destek olabilirsek, ne mutlu bize'' dedi.

'İster açık havada ister sanal mecrada'

İmamoğlu, ''Oyunlarını İstanbullularla paylaşmak isteyen değerli tiyatro sanatçılarımız, hemen sitemize girin ve kriterlerimize uygun şekilde başvurunuzu yapın. Güzel İstanbulumuzda alkış sesleri yeniden yükselsin. İster açık havada ister sanal mecrada'' diyerek tiyatro sanatçılarına çağrıda bulundu.

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