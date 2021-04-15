İkizler burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları gündeminiz para!

19-25 Nisan haftası İkizler burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için 19-25 Nisan haftasını yorumladı...

19-25 Nisan haftası İkizler burcunu neler bekliyor? Pazartesi günü Ay Yengeç burcunda demek ki haftanın başında hesap kitap yapıyorsunuz gündeminiz para. Salı, çarşamba ve perşembe öğleden sonraya kadar Ay Aslan burcunda yani hafta ortasında yakın arkadaşlar, akrabalarla ilgili bazı gündemleriniz olabilir.

Çarşamba günü bir Ay Satürn karşıtlığı yaşanacak buda sizler mutsuz ve depresif yapabilir. Perşembe ve bütün hafta sonu Ay Başak burcunda buda demek oluyor ki odağınız ailevi konularda.