AVUSTRALYA'da deniz kuvvetleri donanmasına yeni katılan 2 milyar dolarlık geminin hizmete giriş töreni sırasında gerçekleştirilen dans, tartışmalara neden oldu.

Sidney Limanı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanı, Avustralya Genel Valisi ve Genelkurmay Başkanı’nın da katıldığı törenle HMAS Supply adlı tedarik gemisi hizmete girdi. Törenden önce 7 kişilik dans grubu 101 Doll Squadron'un performansı ise tartışma yarattı. Yerel medya kanalı ABC, dans üst düzey yetkililer tören alanına gelmeden önce yapılmasına rağmen görüntülerin üzerinde oynadı. Dansı, milletvekilleri ve ordu yetkilileri varken yapılmış gibi göstererek 'uygunsuz' diye servis eden kanal, tepkilere neden oldu.



​Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF), haberin sunuluş şeklinin 'aldatıcı' olduğunu söyleyerek hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı. ADF tarafından yapılan açıklamada, "Kadınları desteklediğini iddia eden medya en öldürücü alanı oluşturdu" ifadeleri kullanıldı. Başbakan Scott Morrison da vatandaşları yanlış yönlendiren 'aldatıcı haber' nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi ve "Bu sanatçılara saygısızlıktır" dedi. Tepkilerin ardından açıklama yapan ABC ise özür dileyerek haberi güncellediklerini kaydetti.



"Bunu çok ürkütücü bulduk"

Dans grubu 101 Doll Squadron ise haberin ardından 'güvende olmadıklarını' hissettiklerini ve kişisel olarak saldırıya uğradıklarını belirten bir açıklama yayımadı. Açıklamada, "ABC'nin, katılmayan misafirleri görüntülere eklemesi aldatıcıdır. Bunu çok ürkütücü bulduk" ifadeleri yer aldı.