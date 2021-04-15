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DÜNYA

Covid-19 aylarca onları ayırdı! Buluşmaları herkesi duygulandırdı

İNGİLTERE’de Baily Bakım evinde kalan Mary, koronavirüs sebebiyle aylarca karantinada kaldıktan sonra eşiyle buluştu.

İngiltere’de Nottinghamshire bölgesinde bulunan Mansfield kentindeki Baily Bakım Evi’nde kalan Mary, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aylarca karantinada kaldıktan sonra eşiyle buluştu. 90'lı yaşlarda olduğu belirtilen çiftin aylar sonraki ilk buluşması kameralara yansıdı.İngiltere'de Pazartesi gününden itibaren açık alanda ve evlerin bahçelerinde iki farklı hane halkından altı kişiye kadar buluşmalar ve açık havada tenis, golf, yüzme gibi sporlar serbest bırakıldı.

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