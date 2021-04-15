ADANA'da bir sosyal medya kullanıcısı, annesi ile kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürüp darp görüntüleri paylaştı. Görüntülerde; bir kadını tokat ve tekmelerle darp eden saldırganın, "Seni öldürsem de ben ceza yemem. Haberin olsun. Alacağım ceza en fazla 3-5 ay. Her şeyi göze alıyorum" sözleri dikkat çekti.

ADANA'da yaşandığı belirtilen darp olayını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan bir kullanıcı, annesi ile kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürdü.

Hayatlarından endişe ettiklerini belirtip, "Lütfen bize yardım edin" notuyla paylaştığı görüntülerde; saldırganın bir kadını dakikalarca darp ettiği görüldü. Saldırgan, kendisini görüntüleyen kişiye, "Çek, çek" diyerek kilitli kapıyı tekmeleyip tükürerek küfürler ediyor. Görüntüyü çeken kişi, yanındaki bir başka kişiye, "Aradın mı polisi?" diyerek sesleniyor. Bu anları izleyen bir çocuğun ise görüntülere yansıyan seslerde, "Korkma, korkma" dediği duyuluyor.

"10 sene de yatsam göze alıyorum"

Görüntülerde; saldırganın tekme ve tokat darbeleriyle saldırıp yerde sürüdüğü kadına, "Ben var ya seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun. Her şeyi göze alıyorum ben. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum" ifadeleri yer aldı.

"Seni yok edeceğim"

Saldırgan, yere düşürdüğü kadını bir süre yerde tekmeledikten sonra görüntüyü çeken kişiye, "Seni yok edeceğim. Çek, çek yaklaştır, makyaj yap. Benim sabah, öğle, akşam ekmeğimi yediniz nankörler" diyerek tükürdüğü de kaydedildi.