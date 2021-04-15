Mustafa Sarıgül'den hükümete 'Mavi Vatan' desteği
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, hükümetin 'Mavi Vatan' politikasına destek vererek, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan son derece ayıp ediyor" ifadesini kullandı.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CNN Türk'te soruları yanıtladı.
Sarıgül, hükümetin 'Mavi Vatan' politikasına destek vererek, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan son derece ayıp ediyor" ifadesini kullandı.
Mustafa Sarıgül, partisinin dış politika konusunda milli duruş sergileyeceğini belirtti.