BIST 1.408
DOLAR 8,02
EURO 9,60
ALTIN 454,51
POLİTİKA

Mustafa Sarıgül'den hükümete 'Mavi Vatan' desteği

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, hükümetin 'Mavi Vatan' politikasına destek vererek, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan son derece ayıp ediyor" ifadesini kullandı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CNN Türk'te soruları yanıtladı.

Sarıgül, hükümetin 'Mavi Vatan' politikasına destek vererek, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan son derece ayıp ediyor" ifadesini kullandı.

Mustafa Sarıgül, partisinin dış politika konusunda milli duruş sergileyeceğini belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Samsun'da aynı yeri ikinci kez soyan hırsız suçüstü yakalandı
Kameralar karşısında şok eden anlar! AstraZeneca aşısının durdurulduğunu açıklarken bayıldı
Adana'da bir şahıs yerde tekmelediği kadını dakikalarca darp etti
Covid-19 aylarca onları ayırdı! Buluşmaları herkesi duygulandırdı
Aksaray'da kavga telefonda başladı! Yumruklar sopalar havada uçuştu
Fatih Altaylı sorusu Kübra Par'ı şaşkına çevirdi!
Adana'da anne kedi yavrusunu böyle korudu! 3 köpeği şoke eden hücum
İkizler burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları gündeminiz para!
Uygunsuz dans videosu Avustralya'yı karıştırdı: Ürkütücü bulduk
Ekrem İmamoğlu açıkladı! Özel tiyatrolara destek projesi başlatıldı
Yorumlar