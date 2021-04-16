Koronavirüs aşısı olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın çığlık attı! Ah bu neymiş ya böyle
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın koronavirüs aşısı yaptırdı. Başarılı teknik adam aşı olma esnasında "Bu neymiş böyle" diyerek tepki verdi.
TFF ve Kulüpler Birliği'nin "1 ay içinde tüm futbol dünyası aşı olacak" kararının ardından koronavirüs aşıları vurulmaya başlandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşı olduğu anları paylaştı.
Genç çalıştırıcının aşı olurkenki korkusu ise izleyenleri gülümsetti.