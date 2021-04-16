BIST 1.408
DOLAR 8,02
EURO 9,61
ALTIN 454,81
MEDYA

Camdaki Kız 3. bölüm fragmanı

Camdaki Kız dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Camdaki Kız 22 Nisan 2021 Perşembe akşamı Kanal D'de...

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan dünyalar güzeli genç bir kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da kısa bir zaman sonra hayatları gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm fragmanı
Sefirin Kızı 49. bölüm fragmanı
Hercai 68. bölüm fragmanı
Mustafa Sarıgül'den hükümete 'Mavi Vatan' desteği
Kameralar karşısında şok eden anlar! AstraZeneca aşısının durdurulduğunu açıklarken bayıldı
Mersin'de taksici kadını taciz ediyor sanıldı bakın o adam kim çıktı
Adana'da bir şahıs yerde tekmelediği kadını dakikalarca darp etti
Covid-19 aylarca onları ayırdı! Buluşmaları herkesi duygulandırdı
Covid-19 aşısı olan Sergen Yalçın'ın çığlıkları: Ah bu neymiş ya böyle?
Aksaray'da kavga telefonda başladı! Yumruklar sopalar havada uçuştu
Yorumlar