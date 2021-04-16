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MEDYA

Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Kıbrıs'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Bir Zamanlar Kıbrıs 22 Nisan 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi... 1963 yılında Kıbrıs'ın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri, kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken; ailenin başındaki Kemal Dereli, kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

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