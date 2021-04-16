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Adana'daki korkunç olay! Kızını damdan sarkıtarak atacağını söyleyen baba tutuklandı

ADANA'da kendisine büyü yapıldığını iddia edip tek katlı evinin damından kızını sarkıtan Mustafa A., tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde tek katlı müstakil evinin damına çıkan ve 4 yaşındaki kızını sarkıtarak "Onun kanı akarsa büyü bozulacak" diyen Mustafa A.'nın bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.

Evdeki eşyaları da kırdığı belirtilen Mustafa A.'nın, olaydan bir gün önce de mutfakta gazı açıp eşi Eda A.’ya "Cennete gideceğiz" dediği iddia edildi.

Polis merkezindeki ifadesinde tutarsız cümleler kullanan, eşiyle kavga ettiğini, bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu öne süren Mustafa A. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Mustafa A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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