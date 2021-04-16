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POLİTİKA

Bakan Bekir Pakdemirli Kılıçdaroğlu'nun çark ettiği videoyu paylaştı patates soğan bile

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun patates-soğan tartışmasıyla ilgili çark ettiği konuşmayı paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından "Patates, soğan bile bu kadar kısa sürede çürümüyor..." paylaşımı yaptı.

Şubat ayında partisinin grup toplantısında “Üreticinin elinde kalan ürünlerini para verip dağıttın da biz karşı mı çıktık” açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çiftçiden alınan patates ve soğanların ücretsiz olarak dağıtılması üzerine son grup toplantısında “Vatandaşa patates soğan dağıtılıyor. Şu mantığa bakın” diyerek eleştiride bulundu.

"Patates, soğan bile bu kadar kısa sürede çürümüyor..."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kılıçdaroğlu'nun kendisini yalanlayan sözlerinin yer aldığı videoyu Twitter hesabında paylaştı. Pakdemirli, "Patates, soğan bile bu kadar kısa sürede çürümüyor..." notunu düştü.

Sosyal medyada yorum yağdı

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