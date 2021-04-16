Beylikdüzü’nde hastanede dehşet! Koronavirüs testi isteyen doktora saldırdı

BEYLİKDÜZÜ’nde 3 kez üst üste boğaz ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gelen ve doktorun korona virüs testi tavsiyesine uymadığı iddia edilen hasta, acil serviste doktoru darp etti. Öfkesini kontrol edemeyen hasta, dışarı çıkıp aracından silah alarak saldırmak istedi.

Beylikdüzü’nde bulunan özel bir hastanede iddialara göre, S.B. isimli hasta daha önce 2 kez boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye geldi. Olay akşamı yeniden hastaneye gelen adama doktor korona virüs testi yaptırmasını söyledi. Doktorun bu talebi üzerine aralarında tartışma çıktı ve S.B. doktorun eline vurdu. Yaşanan arbede sonrasında S.B. dışarı çıkıp iddiaya göre aracından silah alıp, tekrar hastaneye girmeye çalıştı. Bu sırada hastane çalışanları ve kapıdaki görevliler araya girerek S.B.’nin içeriye girmesine engel oldu.

Beyaz kod çağrısı sonrası gözaltına alındı



Acil de yaşanan olayın akabinde saldırıya uğrayan doktor emniyete ‘beyaz kod’ çağrısında bulundu. Çağrının üzerine polis ekipleri hastane önüne gelerek adamı gözaltına alındı. S.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. S.B. hakkın hastane çalışanları ve doktorun da şikayetçi olması üzerine yasal işlem başlatıldı.



