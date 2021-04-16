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Athena Gökhan Kılıçdaroğlu'ndan daha başarılı muhalefet yapıyor!

Şarkıcı Gökhan'ı şarkılarıyla değil de yaptığı muhalefetlerle konuşuyoruz. Bakın son olarak ne yaptı kendisi!

Şarkıcı Athena Gökhan son yerel seçimlerden itibaren şarkılarıyla değil yaptığı mualifliklerle konuşuyoruz... Bu seferde sosyal medyada Bakan Koca'nın sözlerini çarpıtarak muhalefet etmeye çalıştı fakat Fahrettin bey'den gelen nazik cevabı karşısında algısı boşa çıktı. Bu arada ben Gökhan'ın Kılıçdaroğlu'ndan daha başarılı muhalefet yaptığını düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar! Yorumlara yazın

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