BIST 1.409
DOLAR 8,06
EURO 9,66
ALTIN 459,91
GÜNCEL

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı! Malatyaya acil iniş yaptı

ANKARA'dan Şırnak'a giden Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Uçak Malatya'ya acil iniş yaptı.

Ankara'dan Şırnak'a giden Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Uçak Malatya'ya acil iniş yaptı. Bakan Pakdemirli, Şırnak'a Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışına katılmak amacıyla gidiyordu. 

Çeşitli programlara katılmak üzere Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve beraberindekileri taşıyan, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçak, havada arıza yaptı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın da olduğu uçakla arıza nedeniyle Malatya Erhaç Havalimanı'na acil iniş yapıldı. 

Bakan Pakdemirli ve uçakta bulunanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Malatya Valisi Aydın Baruş ve protokol üyeleri de havaalanına geçti. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beylikdüzü’nde hastanede dehşet! Koronavirüs testi isteyen doktora saldırdı
Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru TEI-TJ300 dünya rekoru kırdı işte test videosu
Kahramanmaraş'ta evin balkonundan asfalta kafa üstü düştü! İşte o anlar
Adıyaman'da 3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp kadın kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu
Adana'daki korkunç olay! Kızını damdan sarkıtarak atacağını söyleyen baba tutuklandı
Kahramanmaraş'ta aileler bıçakla sopalarla birbirine girdi! Yaralılar var
Bursa'da Ulu Camiye balyozlu saldırı
Koronavirüs aşısı olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın çığlık attı! Ah bu neymiş ya böyle
Akrep 19. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 3. bölüm fragmanı
Yorumlar