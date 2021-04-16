Aslan burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları pazartesiye dikkat!

Bu hafta Aslan burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için 9-25 Nisan haftası Aslan burcunu yorumladı...

19-25 Nisan haftası Aslan burcunu neler bekliyor? Haftaya başlarken Ay Yengeç burcunda olacak buda demek oluyor ki haftanın başında takıntılısınız ve içinizde bir şeyleri büyütüyorsunuz. Salı, çarşamba ve perşembe öğleden sonraya kadar Ay Aslan burcunda yani duygularınızı ifade etmeye başlıyorsunuz o kafadan çıkıyorsunuz.

Çarşamba sabahı Ay Satürn karşıtlığı yaşanacak buda sizler depresif ve mutsuz yapabilir dikkat! Perşembe öğleden sonra ve bütün hafta sonu Ay Başak burcunda buda demek demek ki perşembeden sonra sürekli bir para pul konuları gündeminizde olacak.