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DÜNYA

Tacizci patronunu paspasın sapıyla dövdü! Gıkını bile çıkaramadı

ÇİN'de bir kadın çalışanları taciz ettiğini önü sürdüğü patronuna paspas sapıyla saldırdı. Patronun hiç sesini bile çıkaramaması ve oturduğu yerde kalması dikkat çekti. O anlar kameraya yansıdı.

Genç patronun odasına elindeki paspas sapıyla giren kadın, önce bağırmaya başladı ardından saldırıya geçti. Çalışanları taciz ettiğini öne sürdüğü patronunu paspas sapıyla döven kadını, başka bir çalışma arkadaşı da kayda aldı.

Karşılık bile veremedi

Patronun dayak yerken hiçbir şekilde karşılık vermediği görülürken, kadın çalışanın bir süre sonra odadan çıktığı belirtildi. Kadının çığlık çığlığa konuşmaları da dikkat çekti...

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