Başak burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları kariyer konuları ön planda!

9-25 Nisan haftası Başak burcunu neler bekliyor? İşte sizler için haftalık Başak burcu yorumu...

Haftaya başlarken Ay Yengeç burcunda demek ki yoğun bir kariyer gündeminiz olacak ayrıca kariyer konularında oldukça dikkat çekeceksiniz. Salı, çarşamba ve perşembe öğleden sonraya kadar Ay Aslan burcunda yani sizler için içe dönme, duyguları ifade edememe dönemi başlıyor.

Çarşamba sahı Ay Satürn karşıtlığı olacak ve bununla birlikte bir şeyleri oldukça kafanızda büyütebilirsiniz dikkat edin! Perşembe öğleden sonra ve bütün hafta sonu Ay Başak burcunda olacak buda demek oluyor ki keyfiniz yerine geliyor duygularınızı ifade etmeye başlıyorsunuz.