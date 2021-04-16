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Antalya'da trafikte hayrete düşüren görüntü! Sosyal medyada tepki yağdı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’da rot balans çalışanının otomobilin direksiyonunu yerinden çıkartarak karayolundaki tehlikeli sürüşü görenleri hayrete düşürdü.

Birçok gencin ilginç videoları paylaşmasıyla gündeme gelen Tik Tok uygulamasında, Antalya’dan bir rot balans çalışanının çektiği video görenleri hayrete düşürdü. Bir otomobile binen genç sürücü, aracın direksiyonunu çıkartarak karayolu üzerinde kent merkezinden Aksu ilçesi istikametine seyir halinde ilerledi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, o anları da son ses müzik eşliğinde yanındaki kişiye cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi, videosunu da Tik Tok hesabında paylaştı. Sosyal medyaya yayılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.

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