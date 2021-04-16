Kuzular yüzlerce koyun arasında annelerini buluyor! O muhteşem anlar kamerada

SİVAS'ta kuzuların yüzlerce koyun içerisinde annelerini bulmaları renkli görüntüler oluştururken, bu anlar drone ile görüntülendi. Koyun sürüsüne çobanlık yapan Aydın Asal, “Birbirine bıraktığın zaman annelerini buluyorlar. Biz hiçbir kuzuyu tutup annesine götürmedik. Koyunun hissi var, bütün kuzular annesini tanıyor” dedi.

Sivas kent merkezi Karahan mevkiinde Çetin Yıldırım'a ait küçükbaş hayvan çiftliğinde ilkbaharın gelmesiyle 650 anaç koyun, 700 kuzu doğurdu. Günü annelerinden ayrı geçiren yüzlerce kuzu, kapıların açılmasıyla anneleriyle buluştu. Kuzuların kokularından tanıdıkları anneleri ile buluşması renkli görüntüler oluşturdu. Kuzular, meleyerek annelerini tek tek buldular. Bu anlar ise drone ile görüntülendi.

‘Hayvanların içgüdüleri var, başka kuzuyu emzirmez’

İşletme sahibi Çetin Yıldırım, koyunun yavrusu olmayan kuzuyu emzirmediğini belirterek “İşletmemizi 2010 yılında kurduk. Sivas merkez Karahan mevkiinde havaalanına 2 buçuk kilometre mesafede küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Bahar geldi koyunlarımızın tamamı kuzuladılar. Şu an 650 adet anaç koyunumuz var, 700 civarında kuzumuz var. Koyunlarımız kuzuladı. Baharın gelmesiyle doğa yeşermeye başladı. Kuzuları koyunlarla buluşması güzel görüntüler oluşturuyor. Hayvanların içgüdüleri var. Kokuları, sesleri, annesi de meliyor, kuzuda meliyor, birbirlerine ulaşıyorlar. Başka bir kuzuyu başka bir anne emzirmez. Kuzu da başka bir annenin altına gidip süt emmez. Binlerce koyun kuzuyu birleştirin herkes annesini bulur. Emdikten sonra da birlikte yayılmaya başlıyorlar” dedi.

‘Koyunun hissi var, bütün kuzular annesini tanıyor’

Koyun sürüsüne çobanlık yapan Aydın Asal, koyunların hisleriyle yavrularını bulduğunu belirterek, “Koyunların ve kuzuların buluşması hep böyle güzel oluyor. 650'ye yakın anaç koyunumuz var, 700 kuzumuz var. Birbirine bıraktığın zaman annelerini buluyorlar. Biz hiçbir kuzuyu tutup annesine götürmedik. Koyunun hissi var, bütün kuzular annesini tanıyor. Binlerce koyun içerisinde kuzu meleyerek annesini bulur. Yaklaşık 15-20 dakikada bütün kuzular annelerini bulurlar” dedi.