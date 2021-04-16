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Ali nazik nasıl yapılır süper lezzet!

Ali nazik yemeğinin tarihi Osmanlı dönemine kadar dayanmaktadır.

Patlıcan yemeklerinin arasından en sevilen yemeklerden biri olan Ali nazik yemeği damakta iz bırakarak güzel bir lezzet sağlıyor. Tarifin içinde patlıcan ve kıymanın muhteşem uyumu daha çok Antep yöresinde şekillenmektedir. Ali nazik Antep usulü o yöreye özgü olduğu için yapımı biraz daha farklıdır. Ali nazik yapılışı zor gibi gözükse de karşınıza efsane bir yemek çıkacak. İftar için de ne yapsam diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

500 gram kıyma, 1 adet orta boy soğan suyu, 1/3 Çay Bardağı su içine 1 tatlı kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 3 adet patlıcan, 1.5 yemek kaşığı tereyağ, 2 diş sarımsak, 250 gram süzme yoğurt, İsteğe bağlı sunum için sivri biber.

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