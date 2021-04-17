Bakan Mustafa Varank, VLP temelli yerli Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, insan denemelerine 36 kişinin katıldığı yerli Covid-19 aşısının gönüllüsü oldu. Varank, TÜBİTAK çatısı altında VLP temelli geliştirilen aşının ilk dozunu yaptırdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte TÜBİTAK Koronavirüs Türkiye Platformu çatısı altında geliştirilen VLP aşısını gönüllü yaptırdı.

Aşı sonrası açıklama yapan Varank, "Tabii ki aşı sıranız geldiyse, aşıya adaysanız lütfen Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı aşıları kendinize yaptırın. Ama yerli aşı için de gönüllü olmak istiyorsanız, lütfen çekinmeyin." dedi.