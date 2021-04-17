Bursa'da akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen Tamer Ö., 622 yıllık Ulu Cami'ye balyozla saldırdı. Pencere demirlerinin haç işaretine benzediği için saldırdığını söyleyen şahıs, ifadesinde "Hazreti Yakup'un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım" dedi.

Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alıp haç işaretine benzediği gerekçesiyle 622 yıllık Ulu Cami'nin pencere demirlerini kırmaya çalışan 41 yaşındaki Tamer Ö. gözaltına alındı. Tamer Ö.'nün emniyette verdiği ifade ve gazetecilere yaptığı açıklamalar şaşkınlık yarattı.

Ben Hz. Yakup'un oğluyum, emir geldi yaptım...

Tamer Ö.'nün emniyette verdiği ifadede, "Ben, Hz. Yakup'un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım. Penceredeki demirler, haç işaretine benziyor. Bana onları yok etmem söylendi. Ben de evden aldığım balyozla kırmaya çalıştım" dedi.

Gelen emirleri kedilere köpeklere anlatıyorum

"Bana gelen emirleri kedi ve köpeklere de anlatıyorum. Pişman değilim" diyen Tamer Ö., sağlık kontrolüne götürülürken "Ayasofya camiye çevrildi, ben de burası tam cami olsun diye yaptım" dedi.

Yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğine yatırıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Ö., çıkarıldığı mahkemece verilen kararla Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne yatırılırken, tedavisine başlandı.