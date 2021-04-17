BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,67
ALTIN 460,38
MEDYA

Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davut Davutoğlu, bu akşam İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında "Perde Arkası" programına konuk oluyor.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu konuk ediyor.

Bugün saat 22.00'da başlayacak "Perde Arkası" programında Hadi Özışık'a, gazeteci Gürkan Hacır da eşlik edecek.

İttifak tartışmaları, anket sonuçları, partisindeki istifalar, cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi pek çok başlıkta yapacağı açıklamalar merak konusu.  Davutoğlu, tüm sorulara yanıt verecek. 

Canlı yayınlanacak Youtube yayınını sizler de takip ederek, Davutoğlu'na aklınızdaki soruları iletebilirsiniz.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Nihat Hatipoğlu'nda soruldu: Astral seyahatle Kabe'ye gidersem Hacı sayılır mıyım?
Fatih Terim'in omuz verdiği tabutun direği elinde kaldı
Akıncı 17. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 587. bölüm fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir 40. bölüm fragmanı
Baraj 36. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı
Yasak Elma 107. bölüm fragmanı
Çukur 125. bölüm fragmanı: 4. sezon 33. bölüm
Kastamonu'da husumetli iki grup taş ve sopalarla bir birine girdi
Yorumlar 2 yorum