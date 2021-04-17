Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davut Davutoğlu, bu akşam İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında "Perde Arkası" programına konuk oluyor.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu konuk ediyor.

Bugün saat 22.00'da başlayacak "Perde Arkası" programında Hadi Özışık'a, gazeteci Gürkan Hacır da eşlik edecek.

İttifak tartışmaları, anket sonuçları, partisindeki istifalar, cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi pek çok başlıkta yapacağı açıklamalar merak konusu. Davutoğlu, tüm sorulara yanıt verecek.

Canlı yayınlanacak Youtube yayınını sizler de takip ederek, Davutoğlu'na aklınızdaki soruları iletebilirsiniz.