Lokma nasıl yapılır iftardan sonra canı tatlı isteyenlere!

İftardan sonra bir şerbetli tatlı olsa da yesem diyenler buraya bu tarif tam da size göre!

Her evde bulunan malzemelerle yapılan hamur mis gibi kızartılır, tam kıvamında şerbetiyle buluştuğunda lezzeti devleşen lokma! Porsiyonlaması ve ikramı kolay, sokak satıcısı ve yazlıkların gözde tatlısı lokma, şerbeti ile buluştuktan sonraysa ağızda öyle nefis bir tat bırakır ki bir yiyen bir daha ister. İftardan sonra canı şerbetli tatlı isteyenler bu tarife bayılacak...

Malzemeler;

Hamur için; 5 Su Bardağı Ilık Su, 1 Paket Yaş Maya, 2 yemek kaşığı toz şeker 1 çimdik tuz, 7.5 su bardağı un, Şerbet İçin; 3 Su Bardağı su, 5 Su Bardağı şeker, 5 Damla Limon suyu, Kızartma için; Yeterince Kızartmak İçin Yağ.