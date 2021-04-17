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Müge Anlı Muazzez Abacı'nın şarkısını söyledi! Sosyal medya sallandı

Müge Anlı, Instagram hesabından Muazzez Abacı'nın Vurgun şarkısını seslendirdi. Sosyal medyada beğeni yağmuru yaşandı.

Ünlü gazeteci ve program sunucusu Müge Anlı sosyal medyada ben de varım dedi. Kendisine kişisel Instagram hesabı açan Müge anlı kısa sürede 1 milyon takipçisinin üzerine çıktı. Yaptığı son paylaşımla sosyal medyada gündem olan Anlı, Muazzez Abacı'nın Vurgun şarkısını söyledi.

İki gün önce Instagram hesabı açan Müge Anlı, Muazzez Abacı'nın Vurgun şarkısını söylediği bir video paylaştı. Anlı paylaşımına "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyordunuz. Türk Sanat Müziği ile." notunu düştü.

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