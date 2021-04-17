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Kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletteki Eren öldü korkunç kaza kamerada

BURSA'da, kamyonetle çarpışan elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Eren Beygircioğlu (15), hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Demireli Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 UVY 59 plakalı kamyonet, aniden caddeye çıkan Görkem K.’nın (20) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Görkem K. ve yolcu konumundaki Eren Beygircioğlu, yola savruldu.

Görkem K. kolundan hafif yaralanırken, kafasını yere çarpıp sürüklenen Eren Beygircioğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eren Beygircioğlu, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Görkem K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı kamerada
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere; kamyonetin caddede seyir halinde olduğu, elektrikli bisikletin aniden yola çıktığı ve bisikletteki 2 kişinin savrulduğu anlar yansıdı.

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