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Tepsi Kebabı nasıl yapılır? İşte leziz tepsi kebabı tarifi!

Hatay'ın meşhur yemeği tepsi kebabını sofralarınıza getirdik!

Tepsi kebabı, Antakya'ya ait olan lezzetli yemeklerden sadece biri. Eti, sebzesi özenle seçiliyor, tüm bu malzemeler birlikte zırh ile ufak parçalara ayrılıyor ve ortaya müthiş bir tat çıkıyor. Evinizde bu muhteşem lezzeti siz de yapabilirsiniz. İşte tarifi...

Malzemeler; (8 kişilik)

700 Gram kıyma, 1 adet orta boy soğan, 3 diş sarımsak, 2 adet kapya biber, 6 adet yeşil biber, 1 Demet maydanoz, 150 gram kuyruk yağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı kara biber, 2 Adet domates, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 Yemek kaşığı tere yağ

Sosu için;

1 Yemek kaşığı salça, 1 Su bardağı su,

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