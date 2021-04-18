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Doğu Perinçek'in şirketleri! Çin Uygur Türkleri iddiası çok konuşulacak

TÜRKİYE Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik baskısına Doğu Perinçek sebebiyle mi ses etmiyor. Ahmet Davutoğlu'nun dile getirdiği iddialar çok konuşulacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Hadi Özışık'ın Youtube kanalında yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. O açıklamalar içinde en dikkat çeken kısım, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek hakkındaki iddialarıydı. Davutoğlu, Perinçek'in Çin'deki çıkarları sebebiyle hükümetin Uygur Türkleri için sesini yükseltemediği iddia etti. 

Davutoğlu şunları söyledi:
*28 Şubat'ın ideoloğu Doğu Perinçek bugün Sayın Erdoğan'ın bugün kankası. Desteklenen şirketleri ve o şirketler üzerindeki ilişkili bağlantıları bir araştırın bakalım. Sayın Perinçek'in sermaye bağlantılarına bakın bakalım kimler çıkar. Türkiye Doğu Türkistan'a neden ses çıkarmıyor. Bir bakın bakalım kimler çıkar. Erdoğan'ın Doğu Perinçek'le kurduğu ilişkiler sebebiyle Doğu Türkistan için sesi çıkmıyor. Türkiye'nin şu anda Doğu Türkistan'a sergilediği tutum yüz karasıdır. 

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