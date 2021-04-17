Ahmet Davutoğlu '128 milyar dolar tırlara yüklenip götürülmedi' deyip açıkladı

Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk olan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu 128 milyar dolarla ilgili açıklama yaptı. Davutoğlu görevi bıraktığında Merkez Bankası'nda net 32 milyar dolar olduğunu söyledi. Berat Albayrak görevi bıraktığında ise net rezervin ekside olduğunu iddia etti.

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Ahmet Davutoğlu Hadi Özışık ve Gürkan Hacır'ın konuğu oldu. Son günlerin en çok tartışılan konusu olan 128 milyar dolarla ilgili konuşan Ahmet Davutoğlu, "128 milyar tırlara yüklenmiş de bir yerlere gönderilmiş değil. Ama arka kapı operasyonları ile Merkez Bankası boşaltılıyorsa bunu sormak hakkımızdır. Kamu bankaları aracılığıyla bu para eritildi." dedi.

Ahmet Davutoğlu görevi bıraktığında Merkez Bankası'nda 118 milyar dolar bulunduğunu söyledi. Davutoğlu, eriyen döviz rezerviyle ilgili 'arka kapı' operasyonları gösterdi. İşte Davutoğlu'nun açıklamaları:

11 milyar dolar aktarıldı

*2018 yazından itibaren kurdaki oynaklıklar sonrasında 2019 yerel seçimlerine giderken bir hareketlenme gözlendi. O dönemde hükümet faizleri düşürmeye çalışıyordu. Halk dövize yönelince merkez bankasından hazineye kaynak aktarıldı. O dönemde 11 milyar dolar kaynak aktarıldı. Hazine bu kaynağı kamu bankalarına aktardı. Bu bir arka kapı operasyonuydu. Bunu kamu bankalarına aktarılınca bu para nerede kullanılıyor diye sormak herkesin hakkıdır.

2019'da 33 milyar dolar

*2019'da bu şekilde aktarılan kaynak 33 milyar doları buldu. Bunlar Merkez Bankası'nın normal bilançosunda görünmediği için yabancı yatırımcı şüphe etmeye başladı. Bloomberg'de Finansial Times'ta yazılar çıktı. 2020'de de pandemi sebebiyle 93 milyar dolar satıldı. Bunlar protokol üzerinden hazineye, oradan da kamu bankasına aktarıldığı için bilançoda gözükmüyor.

Berat Albayrak bıraktığında kaç dolar kalmıştı

*Ben görevi bıraktığımda 118 milyar dolar merkez bankasının rezervi vardı. 86 milyar dolar da Merkez Bankası'nın yükümlülüğü (borçlanma) vardı. 32 milyar dolar net rezervimiz vardı. 2018 yılında Berat Albayrak göreve geldiğinde 102 milyar dolar rezerv vardı, 70 milyar dolar yükümlüğü vardı, 32 milyar dolar net rezervi vardı. Berat Albayrak bıraktığında 133 milyar borç karşılığı bankada 86 milyar vardı. Bu eksi 48 milyar rezerv demek.

128 milyar tırlara yüklenmiş de bir yerlere gönderilmiş değil. Ama arka kapı operasyonları ile Merkez Bankası boşaltılıyorsa bunu sormak hakkımızdır. Kamu bankaları aracılığıyla bu para eritildi. Daha vahimi hangi kurdan verdiniz.

*Merkez Bankası bir milletin onurudur. Zor günlerde kullanılacak kaynakları siz finansal kaynaklar için kullanamazsınız. 128 milyar soru artık bu dönemin sorusudur. 31 milyar doları neden yabancı yatarımcıya verdiniz de gönderdiniz. Hangi kurdan verdiniz. Bu dış mihrak değil mi? Burda bir kara delik var.

Kamu bankalarından kimlere ne paralar aktarıldı. Onu bilmek isterim ben.

Naci Ağbal farketti

* Naci Ağbal ile Berat Albayrak arasında görüş ayrılığı olduğunu herkes biliyorsa. Berat Albayrak'ın yerine geldiğinde akıllı adamın yapacağı ben neredeyim ne kadar borcum var diye bakmaktır. Naci Ağbal Merkez Bankası başkanlığına gelince muhtemeldir ki duruma baktı. Açık ve net bir şekilde izah edilemez bir durum var. Naci bey bunları farkettiği için bazı soruları sorduğu için o göreve geldi.