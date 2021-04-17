Göztepe-Galatasaray Süper Lig maç sonucu: 1-3

Lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği 35'inci haftada Galatasaray, Göztepe deplasmanında nefes aldı. Kerem Aktürkoğlu yaptığı hat-trick ile Galatasaray'a hayat öpücüğü verdi. Sarı-kırmızılılar üç maçlık aranın ardından galip geldi.

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Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray 35. haftada Göztepe'nin konuğu oldu. 6 eksikle gittiği izmir'de 1-0 geriye düşen Galatasaray 22 yaşındaki genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun şov yaptığı maçta üç puanı üç golle aldı.

Maçta gol perdesini Göztepe açtı. 8. dakikada Burekovic'in ortasında Diabate muhteşem bir röveşata ile takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray 19. dakikada beraberliği yakaladı. Maça ilk 11'de başlayan iki genç oyuncudan Halil Dervişoğlu'nun asistinde Kerem Aktürkoğlu topu filelere gönderdi ve skor 1-1'e geldi.

Dakikalar 39'u gösterdiğinde Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sahneye çıktı ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Sarı-kırmızılı ekip bu golle soyunma odasına üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Halil Dervişoğlu'na ceza sahası içinde yapılan faul sonrası Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına giden Kerem Aktürkoğlu 64. dakikada üçüncü golünü kaydetti ve hat-trick yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı. Galatasaray deplasmanda geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar: Karşılaşmanın 9. dakikasında Göztepe öne geçti. Sol kanattan Burekovic'in yaptığı ortada penaltı noktası yakındaki Diabate güzel bir vole vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

19. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza alanı içinde kaleci İrfan Can Eğribayat'la karşı karşıya kalan Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun sağ çapraz pozisyonda kaleye gönderdiği top, direğe de çarpıp ağlarla buluştu: 1-1.

39. dakikada Galatasaray öne geçti. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Atınç'a rağmen sağ çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-2

42. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Berkan Emir'le mücadele eden Halil İbrahim Dervişoğlu yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus Berkan Emir'i kırmızı kartla cezalandırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcının ofsayt olduğu gerekçesiyle Berkan Emir'in kırmızı kartı iptal edildi.

45+3. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu'nun şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

Karşılaşmanın 63. dakikasında ceza alanı içinde Göztepeli futbolcuların temasıyla Halil İbrahim Dervişoğlu'nun yere düştüğünü değerlendiren hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Atışı 64. dakika kullanan Muhammed Kerem Aktürkoğlu takımının ve kendisin 3. golüne imza attı: 1-

76. dakikada ceza sahası hemen önünde topla buluşan Nwobodo'nun şutunda top direğin yanından auta gitti.