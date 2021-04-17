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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Yunanistan tepkisi: Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı zulme tepki göstererek "Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır" dedi.

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Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Yunan sahil güvenlik botlarının mülteci botunu Türk karasularına ittiği ve benzin döktüğü anları paylaşarak, Yunanistan'a ve Avrupa'ya tepki gösterdi. 

Bakan Soylu, paylaşımında şu sözlere yer verdi: Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir."

"41 düzensiz göçmen kurtarıldı"
Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden Yunanistan’ın Türk Kara sularına ittiği 41 düzensiz göçmenin kurtarıldığını “17 Nisan 2021 tarihinde saat 01.50’de, İzmir ili Çeşme ilçesi Karaabdullah burnu güney batısı önlerinde devriye görevinde olan Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan tarafında bulunan düzensiz göçmen botunun Yunanistan Sahil Güvenlik Unsuru tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit edilmiş, Yunanistan Sahil Güvenlik Unsuruna yapılan tüm uyarılara rağmen Türk karasularına geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarılarak Çeşme Limanı'na intikal ettirilmiş ve bacağında yanık tespit edilen 1 düzensiz göçmen 112 Acil Sağlık personeline teslim edilmiştir” ifadeleri ile duyurdu.

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