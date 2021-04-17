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Norwich City, Premier Lig'e yükseldi

Norwich City, Championship'in bitimine beş hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek İngiltere Premier Lig'e yükseldi.

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İngiltere Championship'te ligin bitimine beş hafta kala Norwich City, şampiyonluğunu garantiledi ve geçtiğimiz sezon veda ettiği Premier Lig'e geri döndü. City, 2021-2022 sezonunda Premier Lig'de mücadelede edecek.
Norwich City'nin geçmiş sezonları şöyle:

2009-2010 - League One
2010-2011 - Championship
2011-2012 - Premier Lig
2014-2015 - Championship
2015-2016 - Premier Lig
2016-2017 - Championship
2019-2020 - Premier Lig
2020-2021 - Championship

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